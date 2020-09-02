На нескольких улицах столицы в четверг не будет воды

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В связи с проведением ремонтных работ в четверг с 09:00 до 21:00 отключения запланированы по следующим адресам:

ул. Аллея Гэрий, 38-42, в том числе с дробями;

ул. Пьяца Гэрий, 2-6, в том числе с дробями;

ул. Ю. Гагарин, 5-13, в том числе с дробями.

Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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