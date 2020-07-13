На нескольких столичных улицах во вторник не будет воды

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением ремонтных работ, во вторник с 09:00 до 17:00 отключения запланированы по следующим адресам:

ул. Помикултурилор, в том числе пер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, пер. Сихаструлуй.

Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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