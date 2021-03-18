На нескольких столичных улицах в пятницу не будет воды

0

Потребители, проживающие на улице Албишоара, 64-72, включая дома с дробью, останутся без воды 19 марта.

Также временно будет приостановлена подача на улице Петру Рареш, 77, 72-82, 37-59, 30-48, в том числе с дробью, пишет ipn.md. Здесь воды не будет с 09:00 до 15:00.

Кроме того, с 09:00 до 21:00 будет временно прекращена подача на улице Алеку Руссо, 59-65, в том числе с дробью, и на бульваре Мирча чел Бэтрын, 1-3, в том числе с дробью.

После завершения работ оказание услуги будет возобновлено. Для получения дополнительной информации потребителям необходимо позвонить в центральную диспетчерскую по телефонам: 022-25-66-66 или 022- 85-77-77.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.