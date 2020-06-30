На нескольких столичных улицах и в Гидигиче в среду не будет воды

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Потребители, проживающие по улице Михаил Садовяну, 2, 2/5, останутся 1 июля без воды. Отключения запланированы с 09:00 до 14:00 в связи с проведением запланированных ремонтных работ.

По данным АО “Apă-Canal Chișinău”, с 09:00 до 21:00 воды не будет по следующим адресам: Мачилор, 2, Флорэрий, Пажурий, 13 (в том числе в дробных домах), А. Дога, 39-45 (в том числе в дробных домах). Отключения также запланированы в селе Гидигич, на улицах Алексей Матеевич, Сфатул Цэрий, Друмул Быкулуй.

После завершения работ подача воды возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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