На нескольких столичных улицах и в Добруже не будет воды

На нескольких столичных улицах и в Добруже не будет воды

Некоторые жители столицы останутся в четверг, 18 июня, без воды в кране. Отключения связаны с проведением ремонтных работ.

Так, с 09:00 до 21:00 подача будет прекращена по ул. Друмул Виилор, 38-42, в том числе в домах с дробью, Пьетрарилор, 2-10, в том числе в домах с дробью. Кроме того, с 09:00 до 17:00 воды не будет на ул. Алба-Юлия, 79, 81, 85, 89, 91, в том числе в домах с дробью, а также в посёлке Добружа и на предприятии “Flori de Măr”.

После завершения работ подача воды возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам Центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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