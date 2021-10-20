На некоторых улицах временно приостановят дорожное движение. Меняются маршруты общественного транспорта

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что с 21 по 27 октября дорожное движение по улице Теилор между улицами Дачия и Индепенденцей будет приостановлено. Сотрудники предприятия „EXDRUPO” будут асфальтировать здесь проезжую часть.

Кроме того, с 22 октября по 20 ноября будет приостановлено дорожное движение по улице Александру чел Бун между улицами М. Г. Бэнулеску-Бодони и Марии Чеботарь. В связи с этим маршруты микроавтобусов №103, 108, 171 и 174 изменятся. Они будут ездить с улицы Александру чел Бун по улицам М. Г. Бэнулеску-Бодони, М. Дософтей, Сфатул Цэрий, Александру чел Бун и далее по установленным маршрутам.

В то же время 23 октября с 08.00 до 17.00 будет приостановлено дорожное движение на улице Петру Мовилэ – между улицами 31 Августа 1989 и А. Коробчану.

Профильные службы приносят гражданам извинения за доставленные неудобства и просят объезжать вышеуказанные зоны.

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