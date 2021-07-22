На некоторых улицах столицы приостановлено движение транспорта

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Примария муниципия Кишинев сообщает, что до конца июля движение по улице Льва Толстого, 4-12, между улицами Кошница и Фьерарилор, приостановлено. Данная мера связана с работами по прокладке канализационных сетей.

Кроме того, с 22 июля по 17 августа частично будет приостановлено движение на пересечении бульвара Дачия и улицы Буребиста. Там будут ремонтировать теплосети.

Профильные муниципальные службы приносят извинения гражданам за созданные неудобства и призывают их объезжать данные зоны.

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