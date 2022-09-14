На некоторых участках в секторе Ботаника перекрыто дорожное движение: микроавтобус №103 меняет маршрут

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Примария муниципия Кишинев сообщает, что сегодня, 14 сентября, до 24.00, будет перекрыто дорожное движение по улице Н. Зелинского в периметре улиц Н. Титулеску и Сармизеджетуса. Данная мера связана с проведением плановых работ по ремонту инженерных сетей.



Так, микроавтобусы маршрута №103 будут ездить следующим образом: бул. Дечебал – ул. Н. Зелинского – ул. Сармизеджетуса, и далее по установленному маршруту.

Кроме того, сегодня, до 16.00, будут перекрыто дорожное движение по улице Н. Титулеску в периметре улиц Дечебал и Дмиминеций. В связи с этим движение микроавтобусов №103 в сторону улицы Сармизеджетуса будет организовано следующим образом: бул. Дечебал – ул. Н. Зелинского – ул. Сармизеджетуса и далее по установленному маршруту.

Профильные муниципальные службы приносят извинения за причинённые гражданам неудобства. Водителей призывают объезжать указанные зоны.

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