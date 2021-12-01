На некоторых столичных улицах ожидаются перебои с водой

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О запланированных на четверг отключениях сообщает поставщик услуги.

Так, с 08:00 до 24:00 без воды останутся потребители, проживающие по столичным улицам Н. Костин, 48-70, Л. Деляну, 8-26, 1-11, в том числе с дробью, шос. Балкань, 2-8, в том числе с дробью.

С 09:00 до 16:00 воды не будет на улице Пьетрарилор, 2-8, в том числе с дробью. Подача воды будет прекращена с 09:00 до 19:00 и на ул. Мунчешть, 790-800, в том числе с дробью и буквами.

После завершения работ оказание услуги будет возобновлено. Для получения дополнительной информации потребители могут позвонить в центральную диспетчерскую по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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