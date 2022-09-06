На некоторых столичных улицах и в Добруже не будет воды

0

Некоторые жители муниципия останутся в среду, 7 сентября, без воды в кране. Отключения связаны с проведением ремонтных работ.

Так, с 09:00 до 17:00 подача будет прекращена по ул. Университэций, А. Матеевич, 27, 29, Галбена, 2-4, Тимиш, 2-20, A. Крихан, 32, 38 (включительно дроби), Г. Асаки, 31-35 (включительно дроби), M. Ломоносов, 38-40 (включительно дроби), Кашу, 1-15, 2-14, И. Ватаману, 1-13, 2-14, Салкымилор. Кроме того, в указанный промежуток воды не будет в посёлке Добружа.

После завершения работ подача воды возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам Центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.