На некоторых перекрёстках столицы со светофоров снимут “зелёные стрелки”

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Муниципальные власти планируют снять зелёные указатели со светофоров на ряде столичных перекрёстков. По словам вице-примара Виктора Киронды, размещение такой стрелки на каждом перекрёстке было ошибкой, так как это привело к росту количества ДТП с участием пешеходов.

– Я распорядился, чтобы Управление транспорта представило список мест, где зелёная стрелка больше сбивает с толку, чем помогает. Это является примером того, как в стремлении ускорить транспортный поток власти способствовали росту пробок, – отметил Виктор Киронда.

По его словам, в последующий период эти указатели будут сняты на ряде перекрёстков города, чтобы обеспечить более высокий уровень безопасности для пешеходов. Работы по демонтажу должны начаться на улицах Пушкина, Бэнулеску-Бодони и на бульваре Штефана чел Маре, передаёт ipn.md.

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