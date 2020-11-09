На некоторых перекрёстках столицы со светофоров снимут “зелёные стрелки”

На некоторых перекрёстках столицы со светофоров снимут “зелёные стрелки”

Муниципальные власти планируют снять зелёные указатели со светофоров на ряде столичных перекрёстков. По словам вице-примара Виктора Киронды, размещение такой стрелки на каждом перекрёстке было ошибкой, так как это привело к росту количества ДТП с участием пешеходов.

– Я распорядился, чтобы Управление транспорта представило список мест, где зелёная стрелка больше сбивает с толку, чем помогает. Это является примером того, как в стремлении ускорить транспортный поток власти способствовали росту пробок, – отметил Виктор Киронда.

По его словам, в последующий период эти указатели будут сняты на ряде перекрёстков города, чтобы обеспечить более высокий уровень безопасности для пешеходов. Работы по демонтажу должны начаться на улицах Пушкина, Бэнулеску-Бодони и на бульваре Штефана чел Маре, передаёт ipn.md.

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