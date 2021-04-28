На некоторых АЗС снова подорожало топливо

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Одна из крупнейших автозаправочных сетей страны повысила цены на топливо.

Так, бензин АИ-95 стоит 20 леев ровно за литр. Стоимость дизельного топлива составляет 16 леев 35 банов за литр, а сжиженного газа – 11,35.

Стоит отметить, что с декабря цены на топливо регулярно повышаются, а за последние три месяца это уже седьмое по счету подорожание. Последнее было менее двух недель назад.

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