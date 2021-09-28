На Мунчештском шоссе обустраивается современный сквер

На Мунчештском шоссе обустраивается современный сквер

Находившаяся до сих пор в запустении зелёная зона по адресу Мунчештское шоссе, 242 совсем скоро обретет новый облик. Как рассказал генеральный примар Кишинёва Ион Чебан, решение восстановить этот сквер было принято в связи с тем, что многие жители данного района сообщили об отсутствии поблизости общественных мест для семейного отдыха.

На данный момент в сквере обустроены пешеходные аллеи и установлена ​​система освещения, а далее будут выполнены установка детской площадки, спортивной площадки, городской мебели и декоративных элементов.

– Важно то, что зелёная зона соединяется с двумя дворами, которые в настоящее время ремонтирует муниципалитет. Это дворы по адресам Мунчештское шоссе, 242 и 244. Также ремонтируется подъездная дорога во дворы, ведущие на улицу Н. Титулеску, – добавил Ион Чебан.

Градоначальник пообещал, что и в дальнейшем при осуществлении проектов в городе будет восстанавливаться дорожная инфраструктура вокруг благоустроенных зелёных зон.

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