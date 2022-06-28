На Мунчештском шоссе благоустраивают дворовые территории

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На улице Мунчешть, 54, ведутся работы по благоустройству прилегающей территории к жилым домам. Об этом сообщил вице-претор сектора Ботаника Юрий Витнянский.

– В непосредственной близости от жилых домов №52 и №54 обустраиваем пешеходную и парковочную зоны. Стоит отметить, что детскую зону благоустроили ранее, несколько лет назад. Занимался этим вопросом, ещё будучи советником. Теперь продолжаем обустраивать территорию и с другой стороны домов, – написал Витнянский на своей странице в соцсети.

Муниципальный совет выделил на реализацию данного проекта 400 тыс. леев. Работы завершатся в течение двух недель.

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