На Мунчештском шоссе благоустраивают дворовые территории

На Мунчештском шоссе благоустраивают дворовые территории

На улице Мунчешть, 54, ведутся работы по благоустройству прилегающей территории к жилым домам. Об этом сообщил вице-претор сектора Ботаника Юрий Витнянский. 

– В непосредственной близости от жилых домов №52 и №54 обустраиваем пешеходную и парковочную зоны. Стоит отметить, что детскую зону благоустроили ранее, несколько лет назад. Занимался этим вопросом, ещё будучи советником. Теперь продолжаем обустраивать территорию и с другой стороны домов, – написал Витнянский на своей странице в соцсети.

Муниципальный совет выделил на реализацию данного проекта 400 тыс. леев. Работы завершатся в течение двух недель.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md