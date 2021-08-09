На Мунчештской сбили несовершеннолетнюю, переходившую дорогу по “зебре”

0

Цепная авария произошла сегодня утром в столице.

По данным полиции, 27-летний водитель автомобиля Peugeot остановился перед пешеходным переходом, чтобы пропустить девушку. В этот момент в его авто сзади въехала бетономешалка, пишет deschide.md.

В результате столкновения легковой автомобиль сбил несовершеннолетнюю на “зебре”. Пострадавшую госпитализировали.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.