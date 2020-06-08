На мосту у Цирка эвакуируют рекламное панно (ФОТО, ВИДЕО)

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Этим вечером на мосту у Цирка проходят работы по сносу рекламного панно. На месте находятся ответственные службы, а также полицейские, которые регулируют дорожное движение.

Как отметил на своей странице в соцсети генеральный примар Кишинева Ион Чебан, подобные панно были установлены в последние годы во всех секторах города. Они не только портят облик столицы, но и представляют опасность для участников дорожного движения, подчеркнул он.

– Рекламные панно на перекрестке бульваров Григория Виеру, Ренаштерий Национале и улицы Албишоара будут демонтированы. Центр города должен выглядеть иначе, – добавил градоначальник.

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