На море в Украину. Как попасть в соседнюю страну и не “вляпаться” в карантин

На море в Украину. Как попасть в соседнюю страну и не “вляпаться” в карантин

Граждане Молдовы могут въезжать в Украину, но при определённых условиях, которые были обновлены властями соседней страны сегодня. Так, на границе нужно будет обязательно предъявить медицинскую страховку, покрывающую расходы, связанные с лечением COVID-19, которая будет действовать на весь срок пребывания в Украине.

Кроме того, прибывающим в Украину гражданам Молдовы нужно иметь один из указанных документов:

  • документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях; 
  • отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, который сделан не более чем за 72 часа до въезда; 
  • отрицательный результат теста на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (PCR), проведенный не более чем за 72 часа до въезда.

Справки о тестировании и вакцинации не требуются от детей до 12 лет.

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