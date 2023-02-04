На Молдову надвигается циклон из Румынии: ожидаются осадки и мороз

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В соседней Румынии сейчас бушует арктический циклон, на большей части страны действует “жёлтый код” метеоопасности. А в ближайшие дни синоптики обещают до -20 градусов.

Гражданам Молдовы, которые планируют поездку в Румынию на выходные, полезно знать, что в ближайшие дни в горах соседней страны образуется более устойчивый слой снега. Если в низменностях порывы ветра в среднем составят до 65 км/ч, то в горах – до 90 км/ч и в сопровождении снега.

Согласно прогнозу погоды в Молдове, в ближайшие дни в нашей стране немного похолодает. Так, в субботу на севере страны будет морозно: от -2 до -7 градусов. При этом скорость ветра составит 9 км/ч. Также ожидается снег. В воскресенье столбики термометров покажут от -5 до -9 градусов.

В Кишинёве в субботу будет от -4 до +1, мокрый снег и сильный ветер. В воскресенье будет безветренная и сухая, но морозная погода – до -6 градусов.

На юге мороз ожидается только в ночные часы: в субботу до -2, а в воскресенье – до -4 градусов.

Такая погода сохранится в Молдове и на следующей неделе.

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