На Молдову надвигается аномальная жара

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Она накроет всю страну во второй половине этой недели. В дневное время ожидается до +33 градусов, в ночное — минимум +20. При этом продолжатся кратковременные грозовые дожди.

– Температура выше 30 градусов уже аномальная для этого времени. С 22 по 26 число сохранится атмосферная нестабильность, – рассказал глава Центра метеопрогнозов Геннадий Рошка.

По прогнозу синоптиков, пик жары придётся на пятницу-субботу, она связана с приходом воздушных масс тропического происхождения. Возможно, с 24 по 26 июня в стране будет объявлен “жёлтый код” метеоопасности.

Чтобы легче перенести жару, врачи советуют пить больше воды и не выходить из дома без необходимости с 11 до 18 часов.

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