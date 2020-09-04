На молдо-румынской границе пресекли три попытки контрабанды сигарет (ФОТО, ВИДЕО)

0

Трое граждан Молдовы пытались провезти табачные изделия через молдо-румынскую границу. Инциденты зарегистрировали 3 сентября.

Так, румынские пограничники задержали мужчину с 4 650 пачками сигарет. Ещё одного нарушителя поймали на молдавской стороне.

Позже был задержан третий мужчина. Он пытался убежать от сотрудников Пограничной полиции. При задержании у него обнаружили заряженное огнестрельное оружие без документов. Как оказалось, он провёл 12 лет в тюрьме за различные нарушения закона.

Расследование случившегося продолжается.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.