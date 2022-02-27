На Moldexpo волонтеры работали ночью нон-стоп. Генпримар: Спасибо всем, кто помогает

0

В Центре Moldexpo волонтёры работали всю ночь, размещая беженцев, которые прибывали непрерывным потоком. Как отметил генеральный примар Ион Чебан, в настоящее время там находятся 506 человек.

Кроме того, в общежитии Государственного университета медицины и фармакологии размещен 61 человек, в Спортивном университете – 56 человек, в общежитии Государственного университета – 100 человек, в общежитии Главного управления образования, молодёжи и спорта – 128 человек, в санатории «Конструкторул» – 94 человека.

Всего за 2 дня в Центре Moldexpo было временно размещено 1032 человека. Есть и другие места в Кишинёве, где беженцы нашли приют – в государственных и частных учреждениях, гостиницах или в домах у людей. Многие люди приезжают, регистрируются, получают документы и продолжают свой путь в другие страны.

– Примария Кишинёва собирает продукты питания, средства гигиены, одежду, одеяла и все необходимые вещи, которые мы распределяем по всем пунктам муниципия и по стране, включая таможни Паланка и Штефан-Водэ. Спасибо всем людям, которые помогают, и ассоциации MAR, которая привозит горячую еду, – подчеркнул Ион Чебан.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.