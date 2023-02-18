На молдавской таможне задержали грузовик с контрабандными сигаретами (ВИДЕО)

На молдавской таможне задержали грузовик с контрабандными сигаретами (ВИДЕО)

Инцидент зарегистрировали сегодня на таможенном посту “Леушены”.

На выезде из страны остановили грузовик «Scania R440», которым управлял 42-летний гражданин Украины. Мужчина сообщил, что едет транзитом через Молдову и направляется в Румынию.

Транспортное средство прошло контроль, в ходе которого таможенники обнаружили в полу грузовика тайник. Там находилось 12 600 пачек сигарет, пишет deschide.md.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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