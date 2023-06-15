На молдавской таможне у водителя нашли “музыкальный” тайник (ВИДЕО)

На молдавской таможне у водителя нашли “музыкальный” тайник (ВИДЕО)

Сотрудники таможенного поста “Скуляны” проверили ехавший из Румынии автомобиль Skoda Fabia.

40-летний водитель заявил, что не перевозит ничего, что нужно декларировать. Однако в ходе досмотра было обнаружено 80 комплектов беспроводных наушников, спрятанных в запасном колесе и в тайнике в заднем бампере.

Вся партия была конфискована, нарушившему правила перевозки водителю грозит штраф.

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