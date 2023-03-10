На молдавской границе задержали автомобиль, который находился в международном розыске

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Пограничники остановили автомобиль, который числился в базе данных Интерпола как угнанный.

Инцидент произошёл сегодня на КПП “Леушены”. Автомобилем управлял 29-летний мужчина с двойным гражданством: Молдовы и Румынии. В ходе проверки документов оказалось, что автомобиль числится в базе данных Интерпола и разыскивается властями Франции.

До завершения всех разбирательств транспортное средство было конфисковано.

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