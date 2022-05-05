На молдавской границе поймали двух иностранцев с поддельными документами

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Оба случая задокументировали в пункте пропуска “Паланка”.

44-летний гражданин Азербайджана предъявил пограничникам украинское водительское удостоверение с признаками фальсификации. Мужчина признался, что получил документ через знакомых ещё в 2007 году.

А 33-летний гражданин Кыргызстана при прохождении пограничного контроля предъявил сразу три документа с признаками подделки: водительские права, свидетельство о рождении и паспорт. За них мужчина заплатил посреднику 800 долларов США.

Сомнительные документы были отправлены на экспертизу.

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