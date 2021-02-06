На молдавской границе конфисковали автомобиль, разыскиваемый Интерполом

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Автомобиль Mercedes S 500, зарегистрированный в Болгарии и купленный в лизинг в Великобритании, был конфискован пограничниками КПП “Кагул”. На границе выяснилось, что машина находится в международном розыске. За рулём авто находился 32-летний мужчина с двойным гражданством (Молдовы и Румынии). Он сказал пограничникам, что не знал “историю” машины, когда покупал её.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, инцидент был зарегистрирован 5 февраля. Mercedes направлялся на въезд в страну. В ходе проверки выяснилось, что машина находится в розыске в Великобритании. Владелец рассказал, что уже 15 лет живёт за границей, а машину купил в лизинг в Англии, после чего зарегистрировал её в Болгарии.

По данному факту проводится проверка.

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