На молдавско-украинском КПП “Бассарабяска – Серпнево-1” введут совместный контроль

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В железнодорожном пункте пропуска “Бассарабяска – Серпнево-1” на территории Республики Молдова будет установлен совместный молдавско-украинский контроль. Правительство одобрило проект по инициированию переговоров и подписанию протокола между Генеральным инспекторатом Пограничной полиции МВД, Таможенной службой Министерства финансов Республики Молдова и Администрацией Государственной пограничной службы и Государственной таможенной службой Украины.

Целью протокола является развитие сотрудничества между пограничными структурами Республики Молдова и Украины. Они будут взаимодействовать в области комплексного управления границами, осуществляя совместный контроль на железнодорожном пункте пропуска людей, транспортных средств и товаров в соответствии с европейскими требованиями и практикой.

Кроме того, документ будет способствовать диверсификации путей для грузоперевозок через границу с Украиной, обеспечению доступа Республики Молдова к основным региональным маршрутам транспортировки топлива, а также развитию трансграничного сотрудничества. В то же время будет обеспечено укрепление безопасности общей границы, национальной безопасности, общественного порядка и экономического благосостояния обоих государств, передаёт ipn.md.

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