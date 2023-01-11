На молдавских трассах появятся метеостанции

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На дорогах в 15 населённых пунктах устанавливаются метеостанции для расширения системы прогнозирования и контроля дорожной обстановки. Об этом сообщили в Государственной администрации автомобильных дорог.

– Повышение интенсивности дорожного движения в последнее время, заторы на дорогах привели к необходимости использования датчиков с расширенными характеристиками, а также отслеживания погодных условий на дорогах. Так, в целях повышения эффективности текущего содержания дорог, оптимизации автомобильного транспорта и повышения безопасности дорожного движения, в том числе в зимнее время, в 15 точках национальной дорожной сети общего пользования устанавливаются дорожные метеостанции, — отметили в ведомстве.

Устройства будут обрабатывать собранные данные о погоде, что позволит свести к минимуму обслуживание трасс профильными специалистами.

Стоимость контракта по установке дорожных метеостанций составляет 9,3 млн леев (около 500 тысяч евро), средства выделены из дорожного фонда. Предусмотренная сумма включает в себя перевозку, монтажные работы, испытания оборудования и обучение сотрудников Государственной администрации автомобильных дорог, пишет moldpres.md.

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