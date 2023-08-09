На мокрой дороге перевернулся автомобиль: ремень спас водителя от травм

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На трассе между сёлами Бутор и Малаешты Григориопольского района произошло ДТП.

Как сообщает пресс-служба МВД ПМР, на «Опеле» ехала 34-летняя женщина. После дождя дорога местами была мокрой. Водитель не учла дорожные и метеоусловия и не справилась с управлением. Машина, выехав за пределы проезжей части, перевернулась.

В салоне пассажиров не было. Водитель была пристёгнута, в результате аварии не пострадала.

По факту ДТП инспекторы проводят разбирательство.

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