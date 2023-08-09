На мокрой дороге перевернулся автомобиль: ремень спас водителя от травм

На мокрой дороге перевернулся автомобиль: ремень спас водителя от травм

На трассе между сёлами Бутор и Малаешты Григориопольского района произошло ДТП.

Как сообщает пресс-служба МВД ПМР, на «Опеле» ехала 34-летняя женщина. После дождя дорога местами была мокрой. Водитель не учла дорожные и метеоусловия и не справилась с управлением. Машина, выехав за пределы проезжей части, перевернулась.

В салоне пассажиров не было. Водитель была пристёгнута, в результате аварии не пострадала.

По факту ДТП инспекторы проводят разбирательство.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Sorry, comments are closed for this post.

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 21-14-01 / e-mail: info@aif.md
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md