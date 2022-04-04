ДТП на мокрой дороге: автомобиль перевернулся и снёс столб

ДТП на мокрой дороге: автомобиль перевернулся и снёс столб

Авария произошла в воскресенье в Каменке.

Водитель Mazda на повороте не справился с управлением: машину занесло. Далее легковушка ударилась в столб, перевернулась и врезалась в забор. У автомобиля серьёзные повреждения.

Водитель оставил место ДТП. Когда вернулся, на месте уже работали сотрудники аварийной службы. Мужчина рассказал: испугался, поэтому сбежал. За рулём был трезвым.

Теперь 56-летнему автовладельцу придётся возместить причинённый ущерб и понести наказание за оставление места ДТП, пишет mvdpmr.org.

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