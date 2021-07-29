На многих улицах Кишинёва продолжаются ремонтные работы (ФОТО)

На многих улицах Кишинёва продолжаются ремонтные работы (ФОТО)

Как отметил Ион Чебан, сегодня осуществляются работы по асфальтированию бульвара Ренаштерий и аллеи на бульваре Мирча чел Бэтрын. На улице Виссариона Белинского, Мунчештском шоссе, улицах Гренобле и Грэдина Ботаника проводится удаление старого асфальта и асфальтирование проезжей части.

Ведутся работы по установке решёток для ливневых канализаций, строительству общественной автостоянки на улице Измаил, 27, а также очистке реки Дурлешты, – уточнил Чебан.

Кроме того, в коммуне Цынцэрены по улице Морий укладывают выравнивающий слой на проезжей части дороги. Также продолжается капитальный ремонт улицы Иона Крянгэ, устанавливаются ливнёвки для сбора дождевой воды.

В каждом секторе столицы курсируют специальные автомобили, которые поливают главные дороги, чтобы избежать повреждения проезжей части в связи с высокими температурами.

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