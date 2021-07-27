На многих столичных улицах ведутся ремонтные работы (ФОТО)

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Дорожные службы ремонтируют многие улицы в Кишинёве. Так, в настоящее время ведутся работы по асфальтированию проезжей части улиц Миорица, Гренобле, Пэдурий и Мунчештского шоссе.

Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан. По его словам, на улице Виссариона Белинского укладывают гравий на тротуаре, а дорогу подготавливают к фрезерованию и нанесению выравнивающего слоя.

Кроме того, продолжаются работы по обустройству общественной парковки на улице Измаил, 27, а также капитальному ремонту улицы Иона Крянгэ в секторе Буюканы.

В то же время в связи с высокими температурами во всех секторах столицы будут курсировать спецавтомобили и поливать главные улицы, чтобы избежать повреждения проезжей части, – отметил Чебан.

Глава муниципия также добавил, что прошлой ночью сотрудники муниципального предприятия «Exdrupo» проводили работы по укладке асфальтобетона «инъекционным» методом по улице Унгуряну и в коммуне Колоница.

Также была нанесена дорожная разметка на улице А. Руссо, на пешеходных переходах и полосах движения общественного транспорта на бульваре Григоре Виеру и улице Александра Пушкина.

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