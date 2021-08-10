На многих остановках общественного транспорта в столице ведутся ремонтные работы

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Как сообщил генеральный примар Ион Чебан, на участках, где было зафиксировано обрушение фундамента и образовались неровности, сотрудники «Exdrupo» демонтировали фундамент и заменили дорожную структуру. Работы велись на улице Киевской и бульваре Ренаштерий.

Аналогичные работы будут осуществлены на улице Каля Ешилор в секторе Буюканы, а также, при необходимости, в других местах. При этом по всему периметру бул. Штефан чел Маре и по другим адресам будут обустроены смотровые колодцы подземных сетей, – уточнил Чебан.

Глава муниципия призвал водителей, которые пересекают районы, где объявлено о ремонтных работах, соблюдать временные дорожные знаки или объезжать соответствующий участок.

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