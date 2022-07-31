На митинге в Гагаузии обратились к премьеру России: “Просим снизить цену на газ, иначе нас ждёт катастрофа”

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В Комрате прошла очередная акция протеста. Её участники высказали озабоченность ростом цен на энергоносители и продукты питания.

На акции протеста звучали требования об отставке президента Майи Санду, правительства Натальи Гаврилицы и о проведении досрочных выборов. В итоговой резолюции, зачитанной организаторами, митингующие обратились к премьеру России Михаилу Мишустину с просьбой пересмотреть контракт на поставки природного газа в Молдову.

– Антинародная внутренняя и внешняя политика привела к обнищанию народа Молдовы. Наши дома и квартиры отапливаются газом. Зимой из-за невозможности платить по счетам наши люди останутся без отопления. Есть большая вероятность, что такая же участь постигнет и социальные учреждения – детские сады, школы, больницы. Местные бюджеты будут не в состоянии оплачивать эти счета. Народ с большой тревогой ожидает наступления отопительного сезона и гуманитарной катастрофы, – отмечается в документе.

Митингующие попросили у российского премьера пересмотреть условия контракта на поставку природного газа и снизить его стоимость для Молдовы.



– Если нет возможности снизить цену для всей страны – убедительно просим вам рассмотреть вопрос обеспечения природным газом по приемлемым ценам жителей Гагаузии, – говорится в резолюции.

В завершение митинга его участники прошли колоннами по центральным улицам Комрата. Акции протеста одновременно прошли в Вулканештах, селах Конгаз и Баурчи, сообщает gagauzinfo.md.

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