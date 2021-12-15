На металлобазе в Суклее прогремел взрыв (ФОТО)

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В складском помещении по улице Чапаева рабочий проводил сварочные работы. Там же находились баллоны с пропаном. Как только мужчина завершил резку металла и вышел из помещения, произошёл мощный взрыв.

Ударной волной снесло кровлю здания. Произошло возгорание. Пламя потушили пожарные. Их вызвали сотрудники металлобазы. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Инспекторы проводят разбирательство. Рассматривается версия нарушения правил безопасности при проведении сварочных работ.

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