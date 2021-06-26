На марафон вакцинации привезли ещё тысячу доз “Спутника”

На марафон вакцинации привезли ещё тысячу доз “Спутника”
Утром для иммунизации были подготовлены 3000 доз российской вакцины. Учитывая высокий спрос, примария обратилась к митрополии Молдовы, которая получила комплекты “Спутника” от Московской Патриархии. Митрополия согласилась предоставить ещё тысячу доз для вакцинации на марафоне. 

Об этом на своей странице в соцсети сообщил Ион Чебан. Он заверил, что все стоящие на данный момент в очереди будут вакцинированы.

Таким образом, сегодня на марафоне будут введены около 4 тысяч доз “Спутника”.

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