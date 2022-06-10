На летний период вводятся временные ограничения на движение грузовых автомобилей

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Примария Кишинёва сообщает, что в дни, когда температура воздуха превышает 30˚C, запрещается движение большегрузных транспортных средств по столичным улицам в промежуток с 10:00 до 20:00.

Данная мера направлена ​​на защиту асфальтобетонного покрытия дорог общего пользования, а ограничения касаются транспортных средств, грузоподъёмность которых превышает 20 тонн.

Ограничения не распространяются на общественный транспорт, транспорт для перевозки пищевых продуктов и материалов, предназначенных для устранения чрезвычайных ситуаций, транспорт, участвующий в ремонте дорог и транспорт, курсирующий в пределах строительных площадок.

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