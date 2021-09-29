На крыше здания президентуры средь бела дня был замечен снайпер

На крыше здания президентуры средь бела дня был замечен снайпер

Снайпер был замечен на крыше здания президентуры. Фото было сделано сегодня, когда в Кишинёв прибывает лидер Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, пишет Телеграм-канал INDEX. 

В эти минуты высокого гостя ждут в здании президентуры, которое усиленно охраняют полиция и сотрудники служб безопасности.

Стоит отметить, что часть улиц в Кишинёве в связи с приездом президента Германии будет перекрыта сегодня и завтра.

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