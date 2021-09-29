На крыше здания президентуры средь бела дня был замечен снайпер

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Снайпер был замечен на крыше здания президентуры. Фото было сделано сегодня, когда в Кишинёв прибывает лидер Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, пишет Телеграм-канал INDEX.

В эти минуты высокого гостя ждут в здании президентуры, которое усиленно охраняют полиция и сотрудники служб безопасности.

Стоит отметить, что часть улиц в Кишинёве в связи с приездом президента Германии будет перекрыта сегодня и завтра.

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