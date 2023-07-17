На КПП “Скулень” образовались внушительные заторы: открыты дополнительные полосы

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На контрольно-пропускном пункте “Скулень” образовались очереди. Интенсивное движение фиксируется на выезде из Молдовы.

В связи с этим Пограничная полиция увеличила число сотрудников на первой линии контроля. Кроме того, были открыты дополнительные полосы и пополнено число единиц спецтехники.

В Погранполиции напоминают, что на КПП “Скулень” проводятся работы по реконструкции.

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