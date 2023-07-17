На КПП “Скулень” образовались внушительные заторы: открыты дополнительные полосы

На КПП “Скулень” образовались внушительные заторы: открыты дополнительные полосы

На контрольно-пропускном пункте “Скулень” образовались очереди. Интенсивное движение фиксируется на выезде из Молдовы. 

В связи с этим Пограничная полиция увеличила число сотрудников на первой линии контроля. Кроме того, были открыты дополнительные полосы и пополнено число единиц спецтехники.

В Погранполиции напоминают, что на КПП “Скулень” проводятся работы по реконструкции.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Sorry, comments are closed for this post.

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 21-14-01 / e-mail: info@aif.md
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md