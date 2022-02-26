На КПП на границе с Украиной работают бригады врачей

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Министерство здравоохранения направило медицинские бригады на все контрольно-пропускные пункты на границе с Украиной. Медицинский персонал проводит триаж и тестирует иностранных граждан с клиническими признаками COVID-19.

Как уточнили в ведомстве, государственные медицинские учреждения обеспечат беженцев необходимыми лекарствами, фармацевтическими и парафармацевтическими препаратами. Все центры для мигрантов также оснащены тысячами тестов и средствами защиты, в том числе дезинфицирующими средствами. Лица с лёгкими формами COVID-19 будут помещены в изоляторы центров приёма беженцев, а с тяжёлыми формами, требующими госпитализации, будут доставлены в медицинские учреждения.

За состоянием здоровья беженцев будет постоянно следить медперсонал, направленный во временные распределительные центры. Во всех неотложных медицинских состояниях, включая госпитализацию, медицинская помощь будет оказываться бесплатно, передаёт moldpres.md.

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