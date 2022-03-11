На КПП “Леушены” остановили автомобиль, набитый контрабандными сигаретами (ФОТО, ВИДЕО)

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Инцидент зарегистрировали накануне.

На выезде из страны остановили 47-летнего водителя Peugeot. При тщательном досмотре транспортного средства было обнаружено около 70 000 сигарет различных марок без акцизов. Продукция была спрятана в специально оборудованных местах в кузове.

Кроме того, выяснилось, что водитель – член группы, специализирующейся на контрабанде табачных изделий. Партию найденных сигарет изъяли, а автомобиль конфисковали. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

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