На КПП “Леушены” остановили автомобиль, набитый контрабандными сигаретами (ФОТО, ВИДЕО)

На КПП “Леушены” остановили автомобиль, набитый контрабандными сигаретами (ФОТО, ВИДЕО)

Инцидент зарегистрировали накануне.

На выезде из страны остановили 47-летнего водителя Peugeot. При тщательном досмотре транспортного средства было обнаружено около 70 000 сигарет различных марок без акцизов. Продукция была спрятана в специально оборудованных местах в кузове.

Кроме того, выяснилось, что водитель – член группы, специализирующейся на контрабанде табачных изделий. Партию найденных сигарет изъяли, а автомобиль конфисковали. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

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