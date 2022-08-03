На КПП “Леушены” увеличили количество полос движения

На КПП “Леушены” увеличили количество полос движения

Как сообщили в Пограничной полиции, на въезде в страну было открыто 5 дополнительных полос.

Мера принята в целях сокращения времени пересечения границы и возможности контроля большего количества транспортных средств.

Согласно данным статистики, пункт пропуска “Леушены” является наиболее востребованным среди путешественников. Так, за первые два месяца лета здесь зарегистрировали около 800 тысяч переходов. Это на 200 тысяч больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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