На КПП “Леушены” изъяли более полутонны табака для кальяна (ФОТО, ВИДЕО)

На КПП “Леушены” изъяли более полутонны табака для кальяна (ФОТО, ВИДЕО)

Сотрудники таможни остановили рейсовый автобус, следовавший в Румынию.

В салоне находились двое водителей. Они заявили, что не перевозят товары, которые необходимо декларировать. Однако в ходе проверки таможенники обнаружили в переднем и заднем крыльях, а также в полу автобуса тайники. Там находилось 508 кг табака для кальяна.

Контрабанду изъяли, водители задержаны на 72 часа. Все обстоятельства выясняются.

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