Этим утром на КПП “Леушень” образовались километровые очереди. Около 100 единиц транспорта ожидают въезда в Молдову, а порядка 70 – выезда из страны.

Причина “затора” – неполадки в информационной системе Пограничной полиции. Специалисты устраняют неисправность, а пограничники пока используют для проверки портативные устройства.

Путешественникам предлагают выбрать для пересечения границы пункты “Скулень”, “Костешть” или “Кагул”.