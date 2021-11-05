На КПП “Леушень” образовались километровые очереди

На КПП “Леушень” образовались километровые очереди
Этим утром на КПП “Леушень” образовались километровые очереди. Около 100 единиц транспорта ожидают въезда в Молдову, а порядка 70 – выезда из страны.  

Причина “затора” – неполадки в информационной системе Пограничной полиции. Специалисты устраняют неисправность, а пограничники пока используют для проверки портативные устройства.

Путешественникам предлагают выбрать для пересечения границы пункты “Скулень”, “Костешть” или “Кагул”.

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