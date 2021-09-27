На КПП “Крива” у молдаванина выявили фальшивый сертификат о вакцинации от коронавируса

На КПП “Крива” у молдаванина выявили фальшивый сертификат о вакцинации от коронавируса

33-летний мужчина предъявил пограничникам сертификат о вакцинации препаратом компании Johnson & Johnson. Как оказалось, документ был подделан. Бланк, номер партии, информация из базы данных, QR-код и другие опознавательные элементы не соответствовали действительности.  

Гражданин заявил, что не знал, что сертификат был сфальсифицирован. Подделку, по его словам, он получил от некого человека, когда работал в Польше.

Документ изъяли, а мужчине грозит уголовное наказание. Стоит отметить, что это второй подобный случай, выявленный пограничниками. По первому также ведётся разбирательство.

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