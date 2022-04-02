На КПП “Костешть” изъяты два фальшивых документа

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Два поддельных документа были обнаружены накануне на КПП “Костешть”. Фальсификаты отправлены на экспертизу.

Первый поддельный документ был найден у 35-летнего жителя Тирасполя, который находился в качестве пассажира в автобусе Кишинёв-Париж. В ходе проверки пограничники обнаружили у мужчины фальшивое водительское удостоверение, выданное якобы молдавскими властями. В ходе допроса нарушитель признался, что купил документ через посредника за 300 евро.

Второй поддельный документ обнаружили у 37-летнего жителя Единецкого района, который также был пассажиром рейса Молдова-Франция. Пограничники установили, что его удостоверение личности было сфальсифицировано. Мужчина признался, что купил документ за 150 евро.

Нарушители были задокументированы. Им грозит уголовная ответственность.

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