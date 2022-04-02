На КПП “Костешть” изъяты два фальшивых документа

На КПП “Костешть” изъяты два фальшивых документа

Два поддельных документа были обнаружены накануне на КПП “Костешть”. Фальсификаты отправлены на экспертизу. 

Первый поддельный документ был найден у 35-летнего жителя Тирасполя, который находился в качестве пассажира в автобусе Кишинёв-Париж. В ходе проверки пограничники обнаружили у мужчины фальшивое водительское удостоверение, выданное якобы молдавскими властями. В ходе допроса нарушитель признался, что купил документ через посредника за 300 евро.

Второй поддельный документ обнаружили у 37-летнего жителя Единецкого района, который также был пассажиром рейса Молдова-Франция. Пограничники установили, что его удостоверение личности было сфальсифицировано. Мужчина признался, что купил документ за 150 евро.

Нарушители были задокументированы. Им грозит уголовная ответственность.

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