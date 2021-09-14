На концерт со справкой

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У вакцинированных появляется больше прав

Последние четыре недели эпидемиологическая обстановка в нашей стране постоянно осложняется, растёт число случаев заболевания коронавирусом.

Важней билета

Если проследить статистику, ежедневно оглашаемую Министерством здравоохранения, то увидим, что только за прошедшую неделю количество инфицированных выросло на 42%, перевалив за 700 случаев. В 24 районах и муниципиях введён красный код эпидемиологической опасности. Растёт и число смертельных исходов: от 1–2 в период летнего спада заболеваемости до 10–12 в начале осени.

Учитывая эти обстоятельства и основываясь на результатах анализа развития эпидемиологической ситуации в РМ, собравшаяся 9 сентября на заседание Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью (НЧКОЗ) приняла решение ввести в стране с 10 сентября по 30 октября чрезвычайное положение в области здравоохранения. В этой связи был утверждён и ряд ограничительных мер, которые, как предполагается, поспособствуют снижению числа заражённых ковидом.

Как объявила после заседания НЧКОЗ министр здравоохранения Алла Немеренко, членами комиссии было принято решение ограничить доступ граждан на различные массовые мероприятия как под открытым небом, так и в помещениях – на спектакли, концерты, танцевальные площадки.

Глава Минздрава заявила, что попасть на эти мероприятия смогут лица старше 18 лет, предъявившие один из пяти запрашиваемых документов: сертификат о полной схеме вакцинации (после второй дозы должно пройти не менее 14 дней); либо документ, подтверждающий отрицательный результат ПЦР на SARS-CoV-2, сделанный не позднее, чем за 72 часа до похода в театр, кино или на танцы; либо тест на антиген COVID-19, который действителен тоже трое суток; либо медицинское заключение, подтверждающее, что участник мероприятия перенёс болезнь в течение последних шести месяцев (но после выздоровления должно пройти не менее 15 дней); либо справку о наличии антител COVID-19 не позднее 90 дней.

Вместе с тем А. Немеренко сказала, что в ближайшие дни министерство представит на утверждение Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью план мер по предотвращению распространения заболевания и борьбе с коронавирусом. Это необходимо в связи с тем, что в последующие недели эпидемиологическая ситуация в стране будет только усложняться.

Непривитые врачи не будут получать пособие в размере 16 тыс. леев в случае заражения ковидом во время работы. Также предлагается отказывать в выплате компенсации в размере 100 тыс. леев родственникам в случае смерти невакцинированного медработника.

Компенсации не видать

Министр здравоохранения призвала граждан соблюдать все меры защиты и вакцинироваться тем, кто ещё это не сделал. В первую очередь обезопасить себя от этой коварной болезни призывают педагогов и врачей, которые по роду деятельности контактируют с большим количеством людей.

К слову, в муниципии Кишинёв, как и обещал мэр Ион Чебан, непривитых педагогов будут тестировать (как этого требует правительство) за счёт бюджетных средств. Если в других населённых пунктах страны местные власти не изыщут средства на данную процедуру, то невакцинированным учителям и остальным сотрудникам учебных заведений дважды в месяц придётся платить за исследование из своего кармана.

Что касается медицинского персонала, отказывающегося от прививки, то сейчас Минздрав вынес на общественное обсуждение документ, который предусматривает, что непривитые врачи не будут получать пособие в размере 16 тыс. леев в случае заражения ковидом во время работы. Также предлагается отказывать в выплате компенсации в размере 100 тыс. леев родственникам в случае смерти невакцинированного медработника. В Минздраве убеждены, что прививки делать нужно, даже если они не защищают на 100%. Зато иммунизация помогает избежать тяжёлого течения заболевания.

Анастасия Погодина