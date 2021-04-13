На компенсации за отопление из мунбюджета было выделено около 50 миллионов леев

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В текущем отопительном сезоне было обработано около 26 000 заявлений от малообеспеченных семей на получение компенсации затрат на оплату тепла, природного газа и электроэнергии, используемых для отопления, а также на покупку дров и угля. Он этом заявил генпримар Кишинева Ион Чебан. Он уточнил, что на эти цели из муниципального бюджета было выделено около 50 миллионов леев, а расчет компенсаций был произведен для всех претендентов, имеющих на это право.

В то же время профильные комиссии в претурах отклонили 2867 заявлений, поскольку было установлено, что заявители не соответствовали критериям отбора.

– Большие сюрпризы преподнесла проверка по госреестрам: в ее ходе выяснилось, что некоторые люди владеют двумя объектами недвижимости или долей в другой квартире либо доме. Также есть люди, чей заработок увеличился, и они больше не попадают в установленный лимит для получения льгот на оплату отопления, – отметил градоначальник.

В нынешнем отопительном сезоне были поданы 422 новые заявки, которые были обработаны и, соответственно, выплачены компенсации.

Напомним, в этом году впервые для республики удалось обработать заявки на получение компенсации на оплату отопления без физического присутствия заявителя, за исключением новых документов. Информация была проверена в электронных государственных реестрах.

– Мы усовершенствуем методологию работы комиссий при претурах, чтобы не затягивать рассмотрение заявок, – заверил Ион Чебан.

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