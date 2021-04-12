На кладбище “Святой Лазарь” отремонтирована дорога и обустроен ещё один въезд

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По просьбе жителей столицы, чьи родственники похоронены на кладбище “Святой Лазарь” в Кишинёве, была обустроена подъездная дорога от улицы Дойна к первым могилам в новом секторе кладбища.

Об этом сообщил генпримар муниципия Ион Чебан.

Также для того, чтобы упростить движение на кладбище и уменьшить заторы, которые постоянно создаются у центрального входа, были обустроены третьи въездные ворота. Они находятся недалеко от нового сектора.

Помимо этого, к концу недели будут завершены работы по обустройству административного блока и поминального зала.

До пасхальных праздников люди могут приходить убирать могилы своих близких в будние дни – с 8:00 до 17:00, а по субботам и воскресеньям – с 08:00 до 15:00.

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