На Каля Ешилор обустроен сквер с качелями

На Каля Ешилор обустроен сквер с качелями

На улице Каля Ешилор продолжается ремонт тротуаров, а рядом с жилыми домами был обустроен сквер, в котором установили качели для взрослых. По словам генпримара Иона Чебана, такие качели будут установлены и в других секторах столицы по запросу жителей Кишинёва.

Что касается тротуаров, то они ремонтируются по обеим сторонам дороги. Как подчеркнул Ион Чебан, почти все тротуары в городе не ремонтировались с момента их строительства, поэтому необходимы соответствующие вмешательства, передаёт ipn.md.

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